Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Оуренсе» и «Атлетиком» Бильбао состоится 18 декабря в 21:00 мск.

«Оренсе» в этом розыгрыше Кубка Испании уже успел пару раз удивить. Команда прошла в этот раунд, оставив позади «Овьедо» и «Жирону». Дома коллектив не проигрывает уже 7 матчей, 6 из которых он выиграл, так что недооценивать его нельзя.

«Атлетик» после поражения от «Сельты» в Примере имеет в планах реабилитироваться за неудачу. Однако позади у «басков» несколько непростых матчей. Эрнесто Вальверде наверняка прибегнет к ротации. Хозяева попытаются этим воспользоваться. Оплошают ли гости?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

Букмекеры дают такие котировки: 7.40 на победу «Оуренсе», 1.49 на победу «Атлетика».

Искусственный интеллект предсказал победу «Атлетика» со счетом 2:1.

Трансляция матча

