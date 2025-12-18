Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Оуренсе» и «Атлетиком» Бильбао состоится 18 декабря в 21:00 мск.
«Оренсе» в этом розыгрыше Кубка Испании уже успел пару раз удивить. Команда прошла в этот раунд, оставив позади «Овьедо» и «Жирону». Дома коллектив не проигрывает уже 7 матчей, 6 из которых он выиграл, так что недооценивать его нельзя.
«Атлетик» после поражения от «Сельты» в Примере имеет в планах реабилитироваться за неудачу. Однако позади у «басков» несколько непростых матчей. Эрнесто Вальверде наверняка прибегнет к ротации. Хозяева попытаются этим воспользоваться. Оплошают ли гости?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают такие котировки: 7.40 на победу «Оуренсе», 1.49 на победу «Атлетика».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Атлетика» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оуренсе» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.