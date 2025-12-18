В матче 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» победил «Милан» со счетом 2:0.
На 39-й минуте счет в этой игре открыл Давид Нерес, а на 63-й минуте Расмус Хейлунн установил окончательный результат на табло.
Результат матча
НаполиНеаполь2:0МиланМилан
1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Расмус Хёйлунн 63'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 81'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас (Ноа Ланг 77'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки 78'), Давид Нерес, Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 82')
Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 69'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер (Юссуф Фофана 69'), Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Рубен Лофтус-Чик, Ардон Ясари (Лука Модрич 75')
Жёлтые карточки: Леонардо Спинаццола 81', Скотт МакТоминай 83' — Адриен Рабьо 38', Фикайо Томори 83'
Благодаря этой победе «Наполи» стал финалистом Суперкубка Италии. За трофей подопечные Антонио Конте сыграют с победителем матча «Болонья» — «Интер».