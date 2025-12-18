В матче 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» победил «Милан» со счетом 2:0.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

На 39-й минуте счет в этой игре открыл Давид Нерес, а на 63-й минуте Расмус Хейлунн установил окончательный результат на табло.

Результат матча Наполи Неаполь 2:0 Милан Милан 1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Расмус Хёйлунн 63' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 81' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас ( Ноа Ланг 77' ), Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 78' ), Давид Нерес, Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 82' ) Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 69' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер ( Юссуф Фофана 69' ), Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Рубен Лофтус-Чик, Ардон Ясари ( Лука Модрич 75' ) Жёлтые карточки: Леонардо Спинаццола 81', Скотт МакТоминай 83' — Адриен Рабьо 38', Фикайо Томори 83'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 3 Удары мимо 6 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 14 Фолы 10

Благодаря этой победе «Наполи» стал финалистом Суперкубка Италии. За трофей подопечные Антонио Конте сыграют с победителем матча «Болонья» — «Интер».