Экс-капитан сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).

«Работа вратаря в этом и заключается.  Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем.  Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы.  Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно?  Представьте на секунду, если бы "ПСЖ" проиграл по пенальти — что тогда было бы?  Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд.  Понятно, что игроки "Фламенго" пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно.  Матвей цепляется за свой шанс, молодец», — сказал Мостовой «СЭ».

26-летний Сафонов смог парировать 4 из 5 ударов футболистов «Фламенго».  По итогам финала он был признан лучшим футболистом.