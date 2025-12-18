Экс-капитан сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Работа вратаря в этом и заключается. Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы "ПСЖ" проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки "Фламенго" пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», — сказал Мостовой «СЭ».

26-летний Сафонов смог парировать 4 из 5 ударов футболистов «Фламенго». По итогам финала он был признан лучшим футболистом.