Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своем положении в команде.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Когда я пришел в клуб, помимо того, что мне здесь очень нравится и я люблю этот клуб, моя лояльность проявлялась в самые трудные периоды. У меня было два момента, когда я мог уйти. Клуб сказал: "Нет, ты нам нужен". А я ответил: ладно, вы мне что-то дали — я вам тоже что-то отдам.

Очевидно, мое время в клубе прошло не так, как я хотел. Я мечтал поднимать трофеи, а поднял их меньше, чем должен был и мог. Но при этом все, что я сделал для клуба, в каком-то смысле остается очень важным, хотя я ни в коем случае не умаляю заслуг других игроков.

Когда я говорю о трофеях, я остался здесь потому, что верю, что здесь их еще можно выиграть. Я бы не остался, если бы клуб не сказал, что наша цель — это по-прежнему стремиться к максимуму, вернуться к завоеванию трофеев, стать снова тем клубом, которым мы были раньше. Если бы этой цели не было, я бы ушел.

Но я знаю, что клуб хочет вернуться на прежний уровень, и я хочу того же, именно за этим я сюда и пришел. Если я могу помочь с этим — это все, чего я хочу», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.