Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил свою работу на посту наставника грозненцев.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Чёткую оценку невозможно выставить. Но надо сказать, этап неоднозначный. Я, естественно, хотел большего и команда — тоже. Однако последние несколько игр нас немного притормозили. Были моменты, когда мы могли бы дожать. Единственный большой минус, который я никогда не приму — это первый тайм с "Сочи". А так, с одной стороны, надо принять то, что есть, с другой — понять и исправлять какие-то вещи», — отметил Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

В настоящий момент «Ахмат» с 22 очками в активе занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ на данный момент.