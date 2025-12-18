Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.
В одной из встреч «Бургос» обыграл «Хетафе» со счетом 3:1.
У гостей единственный гол забил Алекс Санкрис на 32-й минуте.
В составе «Бургоса» дублем отметился Иньиго Кордоба, отличившись на 57-й и 73-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Давид Гонсалес на 45+4-й минуте с пенальти.
Результат матча
БургосИспания. Кубок Дель Рей3:1ХетафеХетафе
1:0 Иньиго Кордоба 57' 2:0 Иньиго Кордоба 73'
Бургос: Хесус Руис, Айтор Буньюэль, Микель Гонсалес, Мигель Атьенса, Виктор Мольехо, Ivan Martinez, Saul Del Cerro Garcia, Brais Martinez Prado, David Gonzalez Ballesteros (Иньиго Кордоба 46'), Mario Cantero (Marcelo Exposito 88'), Fermin Garcia (Аитор Кордоба Керехета 79')
Хетафе: Иржи Летачек, Диего Рико, Абдель Абкар (Домингуш Дуарте 21'), Аллан Ньом (Кико Фемения 59'), Хавьер Муньос (Hugo Solozabal 71'), Иван Неу (Луис Милья 46'), Хуанми (Адриан Лисо 46'), Борха Майораль, Jorge Montes Garcia, Alejandro San Cristobal Sanchez, Lucas Laso
В параллельном матче «Атлетик» обыграл «Оуренсе» со счетом 1:0 в дополнительном времени.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Микель Хаурехисар на 105+1-й минуте.
По итогам противостояний «Бургос» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании, а «Хетафе» и «Оуренсе» завершили свое выступление на турнире.