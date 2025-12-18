Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.

В одной из встреч «Бургос» обыграл «Хетафе» со счетом 3:1.

У гостей единственный гол забил Алекс Санкрис на 32-й минуте.

В составе «Бургоса» дублем отметился Иньиго Кордоба, отличившись на 57-й и 73-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Давид Гонсалес на 45+4-й минуте с пенальти.

Результат матча

Бургос Испания. Кубок Дель Рей 3:1 Хетафе Хетафе

1:0 Иньиго Кордоба 57' 2:0 Иньиго Кордоба 73'

Бургос: Хесус Руис, Айтор Буньюэль, Микель Гонсалес, Мигель Атьенса, Виктор Мольехо, Ivan Martinez, Saul Del Cerro Garcia, Brais Martinez Prado, David Gonzalez Ballesteros ( Иньиго Кордоба 46' ), Mario Cantero ( Marcelo Exposito 88' ), Fermin Garcia ( Аитор Кордоба Керехета 79' )