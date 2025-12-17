18 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Бургос» и «Хетафе». Начало встречи — 21:00 мск.

«Бургос»

Турнирное положение: «Бургос» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Сарагосы» (1:0) и «Атлетико Тордесильяс» (2:1).

Команда по итогам 18-ти туров второго дивизиона страны занимает третью позицию в зоне плей-офф за выход в Ла Лигу (топ-6) с отрывом в один балл от седьмой строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене одержал победу над «Альмерией» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах проиграл «Альбасете» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бургос» проиграл три раза при двух победах, включая в неосновное время.

Это говорит о плохих шансах хозяев выиграть и выйти в 1/8 финала, пусть даже на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Три гола команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе», как и соперник, также прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Навалькарнеро» (3:2) и «Интер де Вальдеморо» (11:0).

Команда после 16-ти туров Ла Лиги занимает 10-ю строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в пять очков от зоны вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:2 проиграл от «Вильярреала» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл четырежды при двух победах.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хуанми — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бургоса» забивали меньше 1,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Хетафе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.85, победа «Бургоса» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.42.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий, а если учитывать неосновное время, то так было в их пяти из шести последних поединков.

Ставка: только одна команда забьет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева, которые и так уступают сопернику в классе, проиграли в трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Хетафе» победит за 2.35