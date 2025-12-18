ЦСКА направил «Локомотиву» официальное предложение о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова зимой в размере около 0,5 миллиона евро. «Железнодорожники» отклонили запрос, рассчитывая на капитана в весенней части сезона, сообщает «СЭ».
Контракт 29-летнего полузащитника с московским истекает следующим летом. В текущем сезоне Баринов провел 24 поединка, забив три мяча и оформив семь голевых передач.
«Локомотив» завершил первую половину сезона на третье строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиге, набрав 37 очков после 18-ти туров.