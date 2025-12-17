Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от национальной команды в 2026 году.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Мои ожидания от сборной на 2026 год такие: самое главное, чтобы была возможность играть с достойными соперниками. В этом году были интересные соперники. Именно для болельщиков это важно: они видят национальную сборную, полные стадионы собираются. Это, наверное, позитив. Ждём скорейшего возвращения! В 2026 году? Тяжело загадывать. Никто не знает», — цитирует Самедова «Советский спорт».

Сборная России провела десять товарищеских встреч, в которых одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.