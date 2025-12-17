ПСЖ и «Фламенго» разыграют трофей Интерконтинентального кубка в очном поединке, который состоится 17 декабря на стадионе «Ахмад Бин Али» в Катаре. Начало в 20:00 мск.

ПСЖ выступит в турнире на правах победителя Лиги чемпионов. Напомним, что в мае команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0. «Фламенго» удачно выступил в Кубке Либертадорес, обыграв с минимальным счетом «Палмейрас».

ПСЖ наверняка ждет непростой поединок против хорошего соперника, который стал победителем в чемпионате Бразилии. В целом «Фламенго» преобразился под руководством Фелипе Луиса. Наверняка «стервятникам» есть что предложить «парижанам».

