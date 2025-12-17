ПСЖ и «Фламенго» разыграют трофей Интерконтинентального кубка в очном поединке, который состоится 17 декабря на стадионе «Ахмад Бин Али» в Катаре. Начало в 20:00 мск.
ПСЖ выступит в турнире на правах победителя Лиги чемпионов. Напомним, что в мае команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0. «Фламенго» удачно выступил в Кубке Либертадорес, обыграв с минимальным счетом «Палмейрас».
ПСЖ наверняка ждет непростой поединок против хорошего соперника, который стал победителем в чемпионате Бразилии. В целом «Фламенго» преобразился под руководством Фелипе Луиса. Наверняка «стервятникам» есть что предложить «парижанам».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Букмекеры дают такие котировки: 1.72 на победу ПСЖ, 5.25 на победу «Фламенго», 1.33 и 3.40 предлагают на победу в финале.
- Искусственный интеллект считает, что «Фламенго» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Фламенго» смотрите на LiveCup.Run.
