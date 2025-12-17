Игорь Костюк назначен главным тренером киевского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Игорь Костюк globallookpress.com

«Игорь Владимирович — талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды», — заявил президент «Динамо» Игорь Суркис.

50-летний специалист с конца ноября исполнял обязанности главного тренера после ухода Александра Шовковского. После 16 туров «Динамо» занимает четвертое место в таблице украинской Премьер-лиги.