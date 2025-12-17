Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best.  Церемония прошла вчера, 16 декабря, в Дохе.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

На первом месте Анчелотти поставил Луиса Энрике из «ПСЖ», второе отдал Ханс-Дитер Флику («Барселона»), а третье — Хавьеру Агирре (сборная Мексики).

Награду по итогам голосования выиграл Луис Энрике: в сезоне-2024/25 его «ПСЖ» выиграл все клубные трофеи — Лига чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.  Испанец привел парижан к первому триумфу в ЛЧ в истории.