Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония прошла вчера, 16 декабря, в Дохе.
На первом месте Анчелотти поставил Луиса Энрике из «ПСЖ», второе отдал Ханс-Дитер Флику («Барселона»), а третье — Хавьеру Агирре (сборная Мексики).
Награду по итогам голосования выиграл Луис Энрике: в сезоне-2024/25 его «ПСЖ» выиграл все клубные трофеи — Лига чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Испанец привел парижан к первому триумфу в ЛЧ в истории.