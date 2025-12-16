Сразу три клуба английской Премьер-лиги хотят усилить свои ряды правым защитником «Кристал Пэлас» Даниэлем Муньосом.

Даниэль Муньос globallookpress.com

По данным издания CaughtOffside, это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Пока в этом списке лидируют «горожане», главный тренер которых Пеп Гвардиола хочет усилить правый фланг и его привлекают в 29-летнем колумбийце атлетизм и мобильность.

Тем не менее лондонский клуб не намерен отпускать одного из своих лидеров в зимнее трансферное окно, а рассмотрит только очень щедрое предложение по нему.

В этом 2025/26 Муньос в 23 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость латераля в 27 млн евро.