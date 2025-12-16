Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Усман Дембеле globallookpress.com

Помимо французского форварда на приз претендовали Ашраф Хакими («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Рафинья («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Витинья («ПСЖ») и Ламин Ямаль («Барселона»).

В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами.

По итогам сезона «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также дошел до финала Клубного чемпионата мира