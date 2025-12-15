Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после успеха своего клуба в игре 15-го тура Серии А с «Болоньей» (1:0)

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Является ли эта победа самой важной за время моей работы в "Ювентусе"? Безусловно, потому что мы столкнулись с командой, у которой есть своя идентичность, качество и энтузиазм. Она хорошо построена, и даже вдесятером они создавали нам трудности. Победа здесь значит для моих игроков еще больше, и их нужно сегодня поздравить. Они выступили действительно хорошо.

Я видел, что на тренировках все идет правильно, и сказал руководству, что вижу игроков энергичными и хорошо реагирующими. Нам нужна была игра, которая могла бы придать им уверенности, и я надеюсь, что после этого мы сможем продолжать прогрессировать.

Помимо гола, в футболе нужно оценивать общее выступление. "Ювентус" сегодня был в сердце игры все 90 минут, боролся за каждый мяч, вышел за рамки тех индивидуальных поединков, в которые тебя загоняет "Болонья", и это вселяет надежду на будущее», — цитирует наставника «старой синьоры» DAZN.

Эта победа позволила туринскому клубу подняться на 5-е место в таблице чемпионата Италии с 26 очками, а «Болонья» (25) теперь строчкой ниже.