Российский полузащитник «Монако» Александр Головин скептически оценил игровую форму звездного новичка монегасков Поля Погба.

Александр Головин globallookpress.com

«Не сказать, что Погба стал партнером по команде, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов... наверное. Очень прям сложно. Он работает в общей группе? Да-да, он тренируется. Недели три точно», — сказал 29-летний Головин в тревел-шоу FONtour в беседе с Леонидом Слуцким и Владиславом Радимовым.

Пока Погба сыграл всего три матча за «Монако». За команду он выступает с июля 2025 года. Полузащитник известен по выступлениям за «Ювентус», «МЮ» и сборную Франции, в составе которой выиграл ЧМ-2018.