Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в нынешнем сезоне.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
«Балтика, безусловно, главное открытие сезона.  Очень дисциплинированная команда, прекрасно готова физически.  Каждый знает свой маневр.  Калининградцы никому не уступают в единоборствах, здорово исполняют стандарты.  Потерпели всего одно поражение на столь длинной дистанции.

И это при том, что в составе нет звездных футболистов.  Видна рука тренера.  Талалаев донес до подопечных свои идеи и требования.  Они четко выполняют его план на игру.  Для них вообще не существует авторитетов.  Так что "Балтика" впечатлила!

Но смутил один эпизод.  Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со "Спартаком".  За него его справедливо удалили, а затем и дисквалифицировали.  Честно говоря, был расстроен таким поведением тренера.  У нас же не деревня, а серьезный чемпионат!

Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной.  А то уже складывается такое впечатление, что Андрей Викторович витает где-то в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя.  Хочется дать ему совет — надо опуститься на землю.

Да, проделана прекрасная работа, мы ее оценили.  Но ничего еще не выиграно!  Очень надеюсь, что это была лишь разовая акция со стороны наставника калининградцев и что такого больше не повторится.

Желаю Андрею всяческих спортивных успехов, продолжать радовать футбольную общественность.  Но и надо сохранять лицо!  Такие поступки его точно не красят.

Достоин ли он приглашения в ведущий российский клуб?  Давайте подождем.  Пока мы говорим о пятом месте по итогам только первой части сезона.  Посмотрим, где будет его "Балтика" после 30 туров.  Тогда уже я конкретнее смогу ответить на ваш вопрос», — сказал Газзаев СЭ.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе.  Калининградцы отстают от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.