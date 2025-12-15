Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

сборная Испании globallookpress.com

«Я не знаю, выиграют ли они, потому что сейчас это невозможно предсказать. Но, без сомнения, Испания — одна из команд, обладающих наилучшими шансами стать чемпионами.

Надежда Португалии — выйти в финал и победить, именно на этом они сосредоточены.

Я верю в шансы Бразилии, Аргентины, Португалии и Испании. В конечном счете, жеребьевка — это лотерея. Нужно победить всех соперников, с которыми вы попадете в группу, чтобы достичь главной цели — стать чемпионом мира», — цитирует Фигу Marca.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Чемпионат мира пройдет в новом формате. В рамках программы ФИФА по глобальному расширению футбольных границ в финальной части сыграют сразу 48 сборных.