Представитель защитника Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Спартаку».

Никита Чернов globallookpress.com

«Возвращение в "Спартак"? Мы этот вопрос проговорим на этой неделе. У нас запланирована встреча со спортивным директором Франсисом Кахигао. Мы этот вопрос будем проговаривать, посмотрим, что скажет сторона "Спартака".

"Спартак" — это тот клуб, в котором Никита провел хорошую часть своей карьеры. Он четко осознает, что может спокойно конкурировать с теми ребятами, которые сейчас находятся в клубе. Более того у "Спартака" есть возможность отозвать аренду. Если "Спартак" захочет ею воспользоваться, то Никита точно будет не против», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

29‑летний Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей за самарцев, в которых забил один мяч.