Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о матче против «Сассуоло» (2:2)

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Наша цель — финишировать в первой четверке по итогам сезона. Ребята провели хороший матч, мне не за что их упрекать.

Нам нужно начать пропускать меньше голов, мы пропускаем слишком много. Сегодня тоже пропустили слишком много легких голов, стоит быть осторожнее», — цитирует Аллегри Pazzi Di Fanta.

«Милан» набрал 32 очка после 15 туров и лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два очка. «Сассуоло» набрал 21 балл и поднялся на девятое место в турнирной таблице.