Вратарь «Барселоны» Войцех Шенсный пропустит матч Ла Лиги против «Осасуны» из-за диагностированного гастроэнтерита.

Войцех Шенсный globallookpress.com

Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 20:30 по московскому времени. В заявке каталонцев на встречу поляк не значится, вместо него на позиции голкипера ожидается Жоан Гарсия.

В текущем сезоне Шченсны провел девять матчей за «Барселону», пропустив 17 голов и не проведя ни одного «сухого» поединка. Клуб лидирует в Ла Лиге, имея преимущество в четыре очка над «Реалом» перед этим туром.