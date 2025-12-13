Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о лучших тренерах текущего сезона РПЛ.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Можно выделить Мусаева — "Краснодар" держит уровень. Отмечу и Челестини: мы видим, что и ЦСКА может очень неплохо выглядеть. Из сюрпризов — "Балтика" Талалаева», — цитирует Рахимова Sport24.

Напомним, что лидером РПЛ в настоящий момент является «Краснодар». На втором месте располагается «Зенит», а третьим идет «Локомотив».

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на седьмом месте в турнирной таблице, имея 23 балла после 18 туров. Вторую половину казанский клуб откроет поединком против махачкалинского «Динамо» 28 февраля.