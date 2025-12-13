Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об игре форварда Николаса Джексона в команде.

Венсан Компани globallookpress.com

«У Гарри Кейна очень впечатляющий уровень стабильности. У Гарри и Николаса прекрасные взаимоотношения на тренировках. Они всегда вместе отрабатывают завершение атак. Николас продолжает развиваться, потому что тренируется с Гарри.

Видно, что Кейн чувствует себя как дома в Мюнхене — со своей семьёй и в этой команде. У нас есть настоящий лидер в лице Гарри», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Николас Джексон в 17 матчах текущего сезона смог забить пять мячей и сделал одну результативную передачу.