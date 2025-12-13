Леонид Гольдман, представитель нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о будущем форварда.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«В начале ноября Дзюба из-за травмы пропустил два матча.  Он сильно переживал, что не мог находиться на поле, было сложно наблюдать за командой со стороны.  Рвался в бой, скучал по игре.  Это говорит о том, что желание играть на высоком уровне у Артема живет, несмотря на возраст и некоторые травмы.  Это один из главных итогов года — Дзюба еще, дай бог, поиграет.  Желание соревноваться и побеждать с любой командой никуда не делось.

Новый контракт Артема с "Акроном"?  Обсудим в конце сезона его будущее в целом.  Как и другие предложения, если они будут.  Эта позиция с прошлого года не менялась.  Надеюсь и предполагаю, что Дзюба не закончит карьеру летом, но решать ему.  Думаю, наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл, если будут силы и желания.  Лично мое мнение — морально он готов продолжать.  Но это будет зависеть от ряда факторов, которые мы и обсудим в мае», — цитирует Гольдмана Sport24.

В текущем сезоне 37-летний Дзюба принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей и сделал четыре ассиста.