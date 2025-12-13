Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высоко оценил потенциал Мэйсона Гринвуда и заявил, что английский нападающий способен в будущем выиграть «Золотой мяч».

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

«Я вижу Мэйсона каждый день. У него огромный потенциал. Не вижу других футболистов такого же уровня в Европе. У него есть потенциал выиграть Золотой мяч. И ему самому решать, хочет ли он сделать все возможное, чтобы побороться за него или нет. У него есть качества, достойные Золотого мяча. Хочу, чтобы он играл более стабильно», — сказал Роберто Де Дзерби изданию Get Football News France.

В текущем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 14 матчей в Лиге 1, забив десять голов и сделав три результативные передачи. Благодаря его вкладу «Марсель» находится на 3-м месте в чемпионате Франции после 15-ти туров с 29 очками в активе.