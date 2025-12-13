Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высоко оценил потенциал Мэйсона Гринвуда и заявил, что английский нападающий способен в будущем выиграть «Золотой мяч».

Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

«Я вижу Мэйсона каждый день.  У него огромный потенциал.  Не вижу других футболистов такого же уровня в Европе.  У него есть потенциал выиграть Золотой мяч.  И ему самому решать, хочет ли он сделать все возможное, чтобы побороться за него или нет.  У него есть качества, достойные Золотого мяча.  Хочу, чтобы он играл более стабильно», — сказал Роберто Де Дзерби изданию Get Football News France.

В текущем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 14 матчей в Лиге 1, забив десять голов и сделав три результативные передачи.  Благодаря его вкладу «Марсель» находится на 3-м месте в чемпионате Франции после 15-ти туров с 29 очками в активе.