Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность исключения сборной Аргентины из числа участников чемпионата мира-2026 из-за скандала вокруг руководства Аргентинской футбольной ассоциации (АФА), сообщает газета La Nacion.

Сборная Аргентина по футболу
Сборная Аргентина по футболу globallookpress.com

Причиной потенциального отстранения действующего чемпиона мира стало активное вмешательство государственных органов в дела федерации, что прямо запрещено уставом ФИФА.  В рамках расследования прошли новые обыски, связанные с делом президента АФА Клаудио Тапиа, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса, которых подозревают в накоплении незаконного состояния через сложные финансовые схемы.

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони выиграла ЧМ-2022 и Копа Америка-2024.