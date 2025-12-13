Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность исключения сборной Аргентины из числа участников чемпионата мира-2026 из-за скандала вокруг руководства Аргентинской футбольной ассоциации (АФА), сообщает газета La Nacion.
Причиной потенциального отстранения действующего чемпиона мира стало активное вмешательство государственных органов в дела федерации, что прямо запрещено уставом ФИФА. В рамках расследования прошли новые обыски, связанные с делом президента АФА Клаудио Тапиа, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса, которых подозревают в накоплении незаконного состояния через сложные финансовые схемы.
Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони выиграла ЧМ-2022 и Копа Америка-2024.