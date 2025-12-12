Защитник «Баварии» Дайо Упамекано приостановил переговоры по продлению контракта, сообщает Kicker.

Дайо Упамекано globallookpress.com

27-летний француз требует 16 миллионов евро в год (включая бонусы) и включение пункта об отступных для возможного ухода при подходящих предложениях. Сторона Упамекано назвала эти условия окончательными и не подлежащими обсуждению.

Контракт защитника с «Баварией» действует до 30 июня 2026 года — он выступает за мюнхенцев с июля 2021-го. В сезоне-2025/2026 француз провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.