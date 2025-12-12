«Реал Сосьедад» и «Жирона» откроют программу 16-го тура испанской Примеры. Матч состоится 12 декабря на «Реале Арене». Начало в 23:00 мск.
«Реал Сосьедад» перед этой игрой имеет два поражения подряд. Всего у хозяев уже 7 неудач в этом сезоне Примеры. Команда больше теряет, чем набирает. Одной из причин является ненадежная игра в обороне.
В этом туре «Реал Сосьедад» примет «Жирону», которая с неба звезд не хватает, но борется за выход из зоны вылета. Победа в этом матче принесет ей 3 очка и может позволить подняться с 18-й позиции.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Букмекеры: котировки на победу команд в матче составляют 1.76 и 4.80, на ничью ставки принимаются за 3.80.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится разгромной победой «Реал Сосьедада» со счетом 5:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.