Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что вскоре проведет личный разговор с крайним нападающим Мохамедом Салахом, ранее вступившим в конфликт с руководством клуба и тренером из-за обвинений в неуважении.

Арне Слот globallookpress.com

«Сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдёт завтра. Мне необходимо обсудить ситуацию с ним лично, и в следующий раз, когда я упомяну Мо, это будет в разговоре с ним, а не здесь в пресс-зале. Больше добавить мне нечего», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Отметим, что египтянин не играл в четырех последних матчах «Ливерпуля», а на поединок Лиги чемпионов против «Интера» (1:0) не полетел с командой в Италию.