Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем текущем положении дел в команде.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Привет. Если честно, уже забылись ощущения от игр через два—три дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму.

Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей. На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днём. Но на матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу.

Причём после матча вернёмся на полдня в Париж и полетим в Катар на Межконтинентальный кубок. Но всё это, естественно, уже после. Сейчас в мыслях только завтрашний день и "Метц", — написал Сафонов на своей странице в телеграме.

Напомним, что Сафонов провел на поле последние два матча "ПСЖ" и в обоих случаях сохранил свои ворота в неприкосновенности.