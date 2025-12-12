Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем текущем положении дел в команде.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

«Привет.  Если честно, уже забылись ощущения от игр через два—три дня.  Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть.  Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму.

Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей.  На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днём.  Но на матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после.  Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу.

Причём после матча вернёмся на полдня в Париж и полетим в Катар на Межконтинентальный кубок.  Но всё это, естественно, уже после.  Сейчас в мыслях только завтрашний день и "Метц", — написал Сафонов на своей странице в телеграме.

Напомним, что Сафонов провел на поле последние два матча "ПСЖ" и в обоих случаях сохранил свои ворота в неприкосновенности.