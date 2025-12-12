Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о возможном возвращении в Европу.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Напомним, что Миранчук выступал за «Аталанту». В сезоне 2023/2024 полузащитник провел за итальянскую команду 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

«Если из Европы что-нибудь придёт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь.

Но пока связываю свою судьбу с "Атлантой". Поэтому мне всё-таки хотелось бы всё равно… Я бы не хотел, например, уезжать на такой ноте, когда провальный сезон. Клуб потратил достаточно много денег не только на меня, но и на других игроков, поэтому хотелось бы, чтобы команда хотя бы себя вернула», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В 2025-м году полузащитник провел за «Атланту Юнайтед» 33 матча, отметился 6-ю забитыми мячами и 2 ассистами.