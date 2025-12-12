Агент Саво Милошевича Алехандро Занфаньо рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ.

Саво Милошевич globallookpress.com

«На данном этапе ведутся переговоры на разных рынках, включая Россию. Мы можем подтвердить, что есть конкретный интерес со стороны клубов РПЛ. Однако пока никаких решений принято не было, и ни одна конкретная ситуация не достигла окончательной стадии.

Россия — это рынок, который Саво Милошевич знает очень хорошо и с которым у него прочные профессиональные и личные связи, поэтому он, естественно, открыт для рассмотрения проектов РПЛ.

Любой дальнейший шаг будет зависеть от спортивного проекта, амбиций клуба и его долгосрочного видения», — цитирует Занфаньо «Чемпионат».

Милошевич в бытность футболистом выступал в России за казанский «Рубин», вместе с которым стал чемпионом страны в 2008-м году.

Последним местом работы Милошевича является иранский «Нассаджи Мазандаран». До того Милошевич работал в белградском «Партизане», словенской «Олимпии» и сборной Боснии и Герцеговины.