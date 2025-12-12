Итальянец Энцо Мареска, возглавляющий «Челси», признан лучшим тренером ноября в АПЛ.

Энцо Мареска globallookpress.com

В ноябре «Челси» сыграл четыре матча в чемпионате Англии, одержав три победы. «Пенсионеры» победили «Тоттенхэм» (1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Бернли» (2:0), а также сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

Конкурентами Энцо Марески в минувшем месяце были Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).

На данный момент «Челси» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице.