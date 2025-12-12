Завершились три встречи 5-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Кристал Пэлас» в гостях разгромил «Шелбурн» — 3:0.
Голами отличились Кристианус Уче (37'), Эдди Нкетиа (37') и Йереми Пино (37').
«Кристал Пэлас» поднялся на 9-е место в общей таблице Лиги конференций с 9 очками, «Шелбурн» с 1 баллом остался на 34-й позиции.
Результат матча
ШелбурнЛига конференций. Этап лиги0:3Кристал ПэласЛондон
0:1 Крисантус Уче 11' 0:2 Эдвард Нкетиа 25' 0:3 Ереми Пино 37'
Шелбурн: Джек Генри-Фрэнсис, Wessel Speel, Milan Mbeng (Эллис Чапман 81'), Mark Coyle (Шон Гэннон 75'), Patrick Barrett, Kameron Ledwidge (Tyreke Wilson 59'), Kerr McInroy, Evan Caffrey, Harry Wood (Lewis Temple 81'), S.Boyd, John Martin (Джорджи Келли 59')
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Борна Соса, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Крисантус Уче, Даити Камада (Уилл Хьюз 46'), Адам Уортон (Ромен Эссе 46'), Джастин Девенни (Ben Casey 82'), Эдвард Нкетиа (Натаниэл Клайн 67'), Ереми Пино (Хефферсон Лерма 46')
Жёлтые карточки: Mark Coyle 48' (Шелбурн), Tyreke Wilson 90' (Шелбурн)
В параллельных встречах «Омония» в гостях обыграла венский «Рапид» (1:0), а «Шахтер» минимально переиграл в Мальте «Хамрун» — 2:0.