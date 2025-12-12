В параллельных встречах «Омония» в гостях обыграла венский «Рапид» (1:0), а «Шахтер» минимально переиграл в Мальте «Хамрун» — 2:0.

«Кристал Пэлас» поднялся на 9-е место в общей таблице Лиги конференций с 9 очками, «Шелбурн» с 1 баллом остался на 34-й позиции.

3.00

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставка «Клинки» накажут «дроздов»

Футбол•Сегодня 00:56 «Базель» — «Астон Вилла»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Футбол•Вчера 22:47 «Фиорентина» — «Динамо» Киев: онлайн, прямая трансляция матча Лиги конференций

Футбол•Вчера 16:47 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•Вчера 13:12 Винисиус, Рафинья или «джокер» из Парижа? Кто займет трон Салаха на «Энфилде»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 20:24 Футбол поставили на паузу. Итоги первой части сезона РПЛ

Футбол•Вчера 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов

Футбол•Вчера 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы

Футбол•Вчера 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Футбол•10/12/2025 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 03:02 «Бернабеу» паникует: «Реал» рассыпался и сгорел «Сельте» в меньшинстве

Футбол•08/12/2025 12:35 «Это спасение перевернуло игру». Ого, кажется, Сафонов готов вытеснить Шевалье из основы «ПСЖ»

Футбол•06/12/2025 20:03 Везучие американцы и проблемы французов: победители и проигравшие жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Футбол•06/12/2025 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Самое интересное

Футбол•10/10/2025 10:24 Пираты из Коверчано: зачем молодежная сборная Италии тренируется с повязками на глазах

Бои•10/10/2025 11:20 7 самых ярких нокаутов локтями в современной истории UFC

Футбол•09/10/2025 15:24 Кто сменит Левандовского? Шесть кандидатов на роль новой «девятки» «Барселоны»

Футбол•09/10/2025 14:32 10 лет спустя: как «Лестер» сотворил главное чудо в истории АПЛ