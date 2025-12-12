12 декабря «Анже» примет «Нант» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча стартует в 22:45 мск.
«Анже» в последних турах имел определенный успех. Команда выиграла 3 матча из 5 и набрала 19 очков, которые позволили слегка отдалиться от зоны вылета.
«Нант» такими успехами похвастаться не может. «Желто-зеленые» не выиграли ни одной из пяти последних встреч. У них 11 очков и они занимают 17-е место. При этом победа сегодня может позволить гостям покинуть зону вылета.
Но выиграет ли «Нант»? Прошлый сезон остался за «Анже». Хозяева выиграли и добились ничьи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры: 2.15 на победу «Анже», 3.25 на ничью, 3.80 на победу «Нанта».
- Искусственный интеллект: «Анже» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Анже» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.