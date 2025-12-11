Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил игру вратаря «Атлетика» Унаи Симона в Лиге чемпионов

Унаи Симон globallookpress.com

«Симон — лучший вратарь турнира, без всяких сомнений. Мне тогда досталось, но я сделал его основным вратарем в сборной Испании. Он этого заслуживает», — цитирует испанского тренера OneFootball.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетиком» (0:0) 28-летний Симон совершил четыре эффектных сэйва.

В сезоне-2025/26 Симон сыграл 22 матча, пропустив 29 голов, при этом семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. За сборную Испании в 56 играх он пропустил 48 голов и 25 раз сыграл на ноль.