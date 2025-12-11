Турнирную таблицу группового этапа Лиги чемпионов возглавляет «Арсенал» с 18 очками после шести матчей. Следом расположились «Бавария» с 15 очками и «Пари Сен-Жермен» с 13.

Суперкомпьютер Opta признал английский «Арсенал» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 после шести туров группового этапа. Вероятность триумфа «канониров» оценена в 22,5%, сообщает Opta Analyst.

