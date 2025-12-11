Суперкомпьютер Opta признал английский «Арсенал» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 после шести туров группового этапа. Вероятность триумфа «канониров» оценена в 22,5%, сообщает Opta Analyst.
Основные претенденты по версии Opta:
«Арсенал» (Англия) — 22,5%
«Бавария» (Германия) — 18,59%
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 13,56%
«Манчестер Сити» (Англия) — 10,53%
«Барселона» (Испания) — 6,66%
Турнирную таблицу группового этапа Лиги чемпионов возглавляет «Арсенал» с 18 очками после шести матчей. Следом расположились «Бавария» с 15 очками и «Пари Сен-Жермен» с 13.