Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч 6-го тура общего этапа ЛЧ с «Атлетиком» (0:0).

Луис Энрике globallookpress.com

«Это было очень особенное противостояние — матч другого характера: атмосфера была необычной, да ещё и против команды из четвёртой корзины. По идее, такая игра должна была быть проще, но видно, что в нашей жеребьёвке нет лёгких соперников. Думаю, мы хорошо начали и не сбавляли обороты, а во втором тайме выглядели гораздо лучше. Соперник был немного уставшим, и мы могли бы выиграть матч.

Жаль, что в итоге не дожали, потому что турнирная таблица очень плотная, нам придётся набрать много очков, чтобы оказаться в первой восьмёрке. Это наша цель, но нужно как минимум выиграть следующий матч или последний в группе. Это будет сложно. Мы заслуживали победы», — цитирует сайт «ПСЖ» слова испанца на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас «ПСЖ» занимает третье место с 13 очками после 6 туров. «Атлетик» (5) идет на 28-й строчке.