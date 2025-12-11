Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил игру Матвея Сафонова в последних матчах за «ПСЖ».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонов сыграл с "Атлетиком" без единой ошибки. Во всех ситуациях, которые были у ворот Матвея, он ни разу не дал усомниться в своих действиях. Этот матч можно занести ему в актив на будущее. В Матвее я не вижу слабых сторон. Его главное качество — характер», — сказал Кафанов Sport 24.

Российский голкипер смог записать на свой счет два матча «на ноль» кряду — встреча в 15-м туре Лиги 1 против «Ренна» (1:0) и поединок в Лиге чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).