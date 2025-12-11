«Штутгарт» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Гонсало Гарсии, считая его идеальным вариантом для своей команды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

По данным источника, клубы уже провели переговоры, однако немецкому коллективу будет непросто заполучить форварда «сливочных». В связи с этим «Штутгарт» начал рассматривать альтернативные варианты на трансферном рынке.

В сезоне-2025/26 21-летний Гарсия провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2030 года.