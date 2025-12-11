Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал давление на главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.

Тьерри Анри
Тьерри Анри globallookpress.com

«Не думаю, что Мадриду стоит сомневаться в своем тренере.  Если у вас есть тренер, вы должны попытаться понять, на что он способен.  В Барселоне формируют тренеров с определенным стилем.  У них есть свой игровой стиль, который они должны уважать, и это зависит от состава команды.  В „Реале» подход иной: 90% — это игроки, и лишь 10% — тренер.  Нужно позволить им самим управлять процессом.  Иногда эго берёт верх«, — приводит слова Анри ESPN.

Как пишут испанский СМИ, после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов клуб якобы дал Алонсо три матча на исправление ситуации.  На данный момент "Реал" отстает от "Барселоны" на четыре очка в таблице Ла Лиги.