Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты и время проведения матчей полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России сезона 2025/2026.  Информацию об этом опубликовал официальный сайт РФС.

Кубок России по футболу
Кубок России по футболу globallookpress.com

Матчи второго этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут в начале марта по московскому времени:

3 марта, вторник, 20:00 — «Балтика» примет «Зенит»;

4 марта, среда, 18:30 — «Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала;

4 марта, среда, 18:30 — «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом»;

5 марта, четверг, 18:30 — «Арсенал» Тула примет «Локомотив».

Полуфинальные встречи Пути РПЛ состоятся в марте:

4 марта, среда, 20:45 — ЦСКА сыграет с «Краснодаром»;

5 марта, четверг, 20:45 — «Динамо» Москва встретится со «Спартаком»;

17 марта, вторник, 20:45 — ответный матч «Краснодар»ЦСКА;

18 марта, среда, 20:45 — ответный матч «Спартак»«Динамо» Москва.