Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты и время проведения матчей полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России сезона 2025/2026. Информацию об этом опубликовал официальный сайт РФС.
Матчи второго этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут в начале марта по московскому времени:
3 марта, вторник, 20:00 — «Балтика» примет «Зенит»;
4 марта, среда, 18:30 — «Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала;
4 марта, среда, 18:30 — «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом»;
5 марта, четверг, 18:30 — «Арсенал» Тула примет «Локомотив».
Полуфинальные встречи Пути РПЛ состоятся в марте:
4 марта, среда, 20:45 — ЦСКА сыграет с «Краснодаром»;
5 марта, четверг, 20:45 — «Динамо» Москва встретится со «Спартаком»;
17 марта, вторник, 20:45 — ответный матч «Краснодар» — ЦСКА;
18 марта, среда, 20:45 — ответный матч «Спартак» — «Динамо» Москва.