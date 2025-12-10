Знаменитый в прошлом футболист Роберт Просинечки стал главным тренером сборной Киргизии.

Роберт Просинечки globallookpress.com

«Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева», — говорится в сообщении на сайте КФС.

Контракт с 56-летним хорватом заключен на 1 год и 1 месяц, а в случае хорошего выступления на Кубке Азии-2027 он автоматически пролонгируется еще на три года.

Ранее Просинечки руководил национальными командами Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Турции и Черногории, а также рядом европейских клубов. Как игрок он известен по выступлениям за «Реал», «Барселону» и великую «Црвену Звезду» 1991 года, которая выиграла Кубок чемпионов.