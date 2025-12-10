После этого матча «Монако» занимает 17-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 9-ю очками в активе. «Галатасарай» — на 16-й позиции с тем же количеством баллов.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 82 минуты и не отметился результативными действиями.

Единственный гол у хозяев забил Фоларин Балоган на 68-й минуте.

«Монако» одержал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

8.50

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка «Сливочные» сметут команду Гвардиолы

Футбол•Сегодня 00:56 «Барселона» — «Айнтрахт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:56 «Интер» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 22:41 «Бавария» — «Спортинг»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Вчера 20:25 «Кайрат» — «Олимпиакос»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•Вчера 11:38 Последний танец на «Энфилде»: что мы знаем о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Футбол•Вчера 10:42 Закат Фараона. Почему Салах больше не входит в категорию неприкасаемых

Футбол•08/12/2025 12:35 «Это спасение перевернуло игру». Ого, кажется, Сафонов готов вытеснить Шевалье из основы «ПСЖ»

Футбол•08/12/2025 19:52 Трансферный дайджест. 2 — 8 декабря

Выбор читателей

Футбол•04/12/2025 19:07 ЧМ‑2026 под микроскопом: тактический гид по всем участникам

Футбол•06/12/2025 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Футбол•06/12/2025 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Футбол•07/12/2025 00:26 В «Ливерпуле» всё горит: подарили ничью «Лидсу», а Салах грозится уйти

Футбол•08/12/2025 09:16 «Я не считаю себя проблемой». Почему слова Салаха — эгоизм и неуважение по отношению к «Ливерпулю»

Самое интересное

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно

Футбол•10/10/2025 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•10/10/2025 10:24 Пираты из Коверчано: зачем молодежная сборная Италии тренируется с повязками на глазах