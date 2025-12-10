«Монако» одержал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у хозяев забил Фоларин Балоган на 68-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 82 минуты и не отметился результативными действиями.
Результат матча
МонакоМонако1:0ГалатасарайСтамбул
1:0 Фоларин Балогун 68'
Монако: Лукаш Градецки, Вандерсон, Тило Керер, Мохаммед Салису, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше, Александр Головин (Кассум Уаттара 82'), Ламин Камара, Такуми Минамино (Джордан Тезе 74'), Фоларин Балогун (Мика Биерет 86')
Галатасарай: Угурджан Чакыр (Гюнай Гювендж 68'), Исмаил Якобс (Мауро Икарди 79'), Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес, Илкай Гюндоган (Юнус Акгюн 63'), Лерой Зане, Габриэл Сара, Лукас Торрейра, Роланд Шаллаи, Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 50' (Галатасарай), Baris Alper Yilmaz 88' (Галатасарай), Абдюлькерим Бардакджи 89' (Галатасарай)
После этого матча «Монако» занимает 17-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 9-ю очками в активе. «Галатасарай» — на 16-й позиции с тем же количеством баллов.