Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вошел в заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки в матче 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (0:2) и пропустил предматчевую тренировку.

Сегодня, 10 декабря, команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занимает 12-е место с десятью очками, а «Реал» располагается на шестой позиции с 12 баллами.