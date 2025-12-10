Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «бьянконери».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Подходит ли Спаллетти на эту должность? Считаю, что да, из-за его глубины знаний и опыта. По отношению к нему необходимо проявить доверие. Думаю, он был единственным, кто был готов принять работу, сопряжённую с таким количеством трудностей.

Манчини? Для меня было правильным решением назначить Спаллетти», — цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Спаллетти был назначен на свою должность 30 октября 2025 года.

«Ювентус» с 23 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.