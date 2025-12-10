Миланский «Интер» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 88-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Бастони прихватил Флориана Вирца за футболку в своей штрафной и головой выбил мяч. Немец уже после борьбы упал на газон.
Одиннадцатиметровый реализовал Доминик Собослаи, уверенно пробив в левый угол ворот. Зоммер угадал направление удара, но ничего не смог поделать.
Результат матча
ИнтерМилан0:1ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Доминик Собослаи 88' пен.
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби (Янн Биссекк 31'), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Petar Sucic 83'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 11'), Генрих Мхитарян (Карлос Аугусто 83'), Луис Энрике, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни 83')
Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес (Флориан Вирц 68'), Кёртис Джонс, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Уго Экитике, Александер Исак (Конор Брэдли 68')
Жёлтые карточки: Лаутаро Мартинес 13', Генрих Мхитарян 57', Алессандро Бастони 87' — Уго Экитике 39', Кёртис Джонс 73'