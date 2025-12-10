Миланский «Интер» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 88-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Бастони прихватил Флориана Вирца за футболку в своей штрафной и головой выбил мяч. Немец уже после борьбы упал на газон.

Одиннадцатиметровый реализовал Доминик Собослаи, уверенно пробив в левый угол ворот. Зоммер угадал направление удара, но ничего не смог поделать.

Результат матча Интер Милан 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Доминик Собослаи 88' пен. Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби ( Янн Биссекк 31' ), Алессандро Бастони, Федерико Димарко ( Petar Sucic 83' ), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 11' ), Генрих Мхитарян ( Карлос Аугусто 83' ), Луис Энрике, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ( Анж-Йоан Бонни 83' ) Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес ( Флориан Вирц 68' ), Кёртис Джонс, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Уго Экитике, Александер Исак ( Конор Брэдли 68' ) Жёлтые карточки: Лаутаро Мартинес 13', Генрих Мхитарян 57', Алессандро Бастони 87' — Уго Экитике 39', Кёртис Джонс 73'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 6 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 13 Фолы 10

Контекст

Поле этого матча «Интер» с 12 очками на 5-й строке таблицы Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» с 12 очками на 8-м месте.

