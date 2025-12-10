10 декабря в Леверкузене «Байер» примет «Ньюкасл» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Игра начнется в 23:00 мск.
Окрыленный успехом последних матчей «Байер» хочет продолжить свой подъем. В прошлом туре хозяева обыграли на выезде «Манчестер Сити» и набрали 8 очков.
«Ньюкасл» после поражения от «Марселя» имеет 9 очков на своем счету. До этого «сороки» одержали 3 победы подряд. В случае победы сегодня гости могут подняться в топ-8, так как им позволяет их разница голов.
В последних турах «Байер» наладил игру в обороне. Сегодня ее испытает атака «Ньюкасла», забившая 11 голов в 5 турах еврокубка. Посмотрим, чья возьмет.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры: 3.40 на победу «Байера», 3.70 на ничью, 2.15 на победу «Ньюкасла».
- Искусственный интеллект: победа «Байера» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.