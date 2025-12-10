Калининградская «Балтика» на своем сайте назвала, когда команда начнет подготовку ко второй части сезона.

Андрей Талалаев globallookpress.com

В отпуска футболисты клуба отправились 9 декабря, он продлится до 10 января. 11 января футболисты пройдут медобследование и вылетят на сборы в турецкий Белек.

Первый сбор «Балтики» намечен с 12 по 26 января. Второй — с 30 января по 13 февраля. Третий — с 17 по 28 февраля. В общей сложности на сборах запланировано 8 товарищеских матчей.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками после 18 туров.