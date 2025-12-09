Форвард саудовского «Аль-Ахли» Айван Тоуни сейчас находится под арестом, сообщает издание The Sun.

Айван Тоуни globallookpress.com

Как информирует источник, бывший игрок сборной Англии нанес удар головой человеку в баре в Лондоне. Это произошло после того, как Тони схватили за шею для совместной фотографии. В итоге, у потерпевшего сломан нос.

За «Аль-Ахли» 29-летний Тоуни выступает с лета 2024 года, всего там провел 18 матчей, забил 12 мячей и сделал 2 ассиста. Сейчас нападающий оценивается в € 25 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тони намерен вернуться в АПЛ, чтобы пробиться в состав сборной Англии на ЧМ-2026. За нее он провел 7 матчей и забил один гол.